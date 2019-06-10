هيئة النزاهة:ضبط مخالفات بعقد استثمار أرضٍ بقيمة ملياري دينار في كركوك

2019/06/10 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن تمكن ملاكات مكتب تحقيق كركوك التابع للهيئة من تنفيذ عملية ضبط لأحد المتهمين؛ لمخالفته بنود العقد المبرم مع مديرية بلدية كركوك.وقالت دائرة التحقيقات في الهيأة ببيان وتلقته وكالة صدى، إن “ملاكات المكتب تمكنت من ضبط المتهم بالجرم المشهود؛ لقيامه بمخالفة شروط العقد المبرم بينه وبين مديرية بلدية كركوك”، لافتة

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