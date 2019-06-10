في الذكرى الخامسة لزلزال الموصل المدمر...

2019/06/10 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أياد السماوي

في مثل هذا اليوم في العاشر من حزيران عام 2014 , صحا العراقيون والعالم على زلزال سقوط الموصل المدّمر بشقيها الأيمن والأيسر بيد الإرهاب

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