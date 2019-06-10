الحرارة في هذه المحافظة تجتاز نصف درجة الغليان والصحة تحذر

2019/06/10 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل

اجتازت محافظة بابل، اليوم الاثنين، نصف درجة الغليان بتسجيل مناطق جنوب بابل درجة حرارة تجاوزت ال ٥٠ درجة الأمر الذي تسبب بنفوق عدد

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