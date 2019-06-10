الرئيس صالح يدعو للتعاون والتنسيق المشترك بين بغداد وكردستان العراق

2019/06/10 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، انه يجب علينا جميعا التعاون والتنسيق مع البارزاني وحكومة كردستان الجديدة .وقال صالح في كلمة القاها عقب اداء رئيس كردستان العراق الجديد، نجيرفان البارزاني، اليمين القانونية في برلمان كردستان ، انه” بنضال الحشد الشعبي والبيشمركة والقوات الأمنية والحلفاء انتصرنا على تنظيم داعش الإرهابي”.وأضاف، أنه” يجب ...

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