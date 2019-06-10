بينهم امرأة.. القبض على متهمين بالسرقة وتعاطي المخدرات والخطف في بغداد

2019/06/10 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، القاء القبض على متهمة بالخطف ومتهمين اخرين بالسرقة وتعاطي المخدرات وإطلاق العيارات النارية في مانطق متفرقة من العاصمة.

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