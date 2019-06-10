برهم صالح من اربيل يشيد بدور الحشد الشعبي بدحر داعش

2019/06/10 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، بجهود قوات الحشد الشعبي في تحقيق النصر على تنظيم “ داعش” الإجرامي، داعيا الجميع الى التنسيق مع رئيس اقليم كردستان الجديد نجيرفان البارزاني.وقال صالح في كلمة القاها عقب اداء رئيس اقليم كردستان نجيرفان البارزاني اليمين القانونية في برلمان الاقليم ، إن “النصر على داعش تحقق بفضل تآزر القوات

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