البارزاني يؤدي اليمين الدستوري رئيسا لكردستان

2019/06/10 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى رئيس وزراء كردستان العراق نيجرفان البارزاني، الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا لمنطقة كردستان....

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