معتمرون عراقيون عالقون في مطار بالسعودية.. والخارجية توضح: الحادث مبالغ به جداً

2019/06/10 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تعرض عشرات المعتمرين العراقيين للتأخير لساعات طويلة ،اليوم الاثنين، في مطار الملك عبد العزيز في السعودية، في وقت لم تستجب فيه وزارة الخارجية العراقية الا بعد وقت طويل من الحادث، وهو ما عرضها لضغوطات من وسائل الاعلام.وفي توضيح على تفاصيل الحادث قال المتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقت “يس […]

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