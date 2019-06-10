البصرة تسجل درجة حرارة تصل الى نصف درجة الغليان

2019/06/10 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، ان محافظة البصرة سجلت درجة حرارة تصل الى نصف درجة الغليان.

وقالت الهيئة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الطقس في المناطق كافة صحو الى غائم جزئي، ودرجة الحرارة العظمى في العاصمة بغداد هي 48 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية”.

وأشارت الى ان “درجات الحرارة العظمى في محافظة البصرة بلغت 50 درجة مئوية وهي اعلى درجة حرارة تسجل في كافة البلاد، فيما سجلت الصغرى فيها 32 درجة مئوية”.

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