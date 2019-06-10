النزاهة تعلن ضبط مخالفات بعقد استثمار أرضٍ قيمتها مليارا دينار في كركوك

2019/06/10 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق كركوك التابع للهيأة من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لأحد المُتَّهمين؛ لمخالفته بنود العقد المُبرم مع مُديريَّة بلديَّة كركوك.

وأشارت الدائرة في معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إلى أنَّ “ملاكات المكتب تمكَّنت من ضبط المُتَّهم بالجرم المشهود؛ لقيامه بمخالفة شروط العقد المُبرم بينه وبين مديريَّة بلديَّة كركوك” ، لافتةً إلى أنَّ “العقد نصَّ على إنشاء مشتلٍ على جزءٍ من أحد العقارات العائدة للبلديَّة، في حين قام المُتَّهم بإنشاء دعاماتٍ، لغرض بناء محلاتٍ تجاريَّةٍ على الأرض؛ لغرض تأجيرها وبيعها للمواطنين خلافاً للقانون”.

وأضافت، إنَّ “مساحة العقار بلغت 1500 م2، ويقع في مكانٍ مُميَّزٍ في مركز المحافظة، وتصل قيمته التقديريَّة إلى (2,000,000,000) ملياري دينارٍ”.

وأوضح البيان، انه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة الأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة”.





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