دراسة: احتمالات الإصابة بأمراض القلب في الكبر تزيد لدى المبتسرين

2019/06/10 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أشارت دراسة حديثة إلى أن الأطفال الذين يولدون مبكرا تزيد لديهم احتمالات الإصابة بأمراض القلب عند الكبر مقارنة بالمواليد الذين استكملوا فترة الحمل.وخلص الباحثون في الدراسة، التي نشرتها وكالة “رويترز”، إلى أن البالغين الذين ولدوا قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل ارتفعت احتمالات الإصابة بأمراض القلب لديهم بنسبة 53% مقارنة ببالغين ولدوا […]

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