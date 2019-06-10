رئيس الجمهورية يدعو للتعاون والتنسيق المشترك بين بغداد وكردستان العراق

2019/06/10 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال صالح في كلمة القاها عقب اداء رئيس كردستان العراق الجديد، نجيرفان البارزاني، اليمين القانونية في برلمان كردستان وتابعه موقع "الغدير"، انه" بنضال الحشد الشعبي والبيشمركة والقوات الأمنية والحلفاء انتصرنا على تنظيم داعش الإرهابي".وأضاف، أنه" يجب علينا جميعاً التعاون والتنسيق مع البارزاني وحكومة إقليم كردستان الجديدة" معربا عن أمله بأن "تكون هذه المناسبة بداية لعهد جديد من الاستقرار والإعمار".انتهى..م.ر

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