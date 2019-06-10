“بالصور”.. الافاعي تغزو المنازل والشوارع في مناطق بديالى

2019/06/10 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق ظهرت عشرات الأفاعي، في المنازل والشوارع بمنطقة حمرين بناحية السعدية في محافظة ديالى، بفعل ارتفاع مياه بحيرة حمرين خلال الفترة الماضية، وارتفاع درجات الحرارة.وطالب الاهالي بإنقاذهم من خطرها خصوصها وأن أحجامها كبيرة ومخيفة.

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