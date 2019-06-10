مكتب السيد السيستاني يجيب على سؤال بخصوص احتكار بث مباريات كرة القدم

2019/06/10 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اجاب مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني على استفتاء بخصوص احتكار بث مباريات كرة القدم وشراء البطاقات المزورة لفك الشفرات.

وقد تم توجيه سؤال الى المكتب يقول، ماهو حكم احتكار بعض القنوات الخاصة لحقوق بث مباريات كرة القدم ومنع الناس عن مشاهدتها عدا من يشترك في تلك القنوات؟، وما هو حكم شراء البطاقات المزّورة التي تفك شفرات تلك القنوات ؟وجاء جواب المكتب كالآتي: "لا مانع واذا كان شراء البطاقات المزورة على خلاف قانون ممضى ممن له الولاية الشرعية فلا يجوز في نفسه".انتهى

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