عامل نظافة بكربلاء يسطر أروع الدروس في حفظ الأمانة

2019/06/10 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء / عدي الحاجالنبأ للأخبار/ عثر عامل نظافة يدعى (فاضل حمزة عبيد) يعمل أجير يومي في مديرية بلدية قضاء الحسينية التابعة لمحافظة كربلاء المقدسة، على مبلغ مالي قدره (500000) نصف مليون دينار، فيما قام بإرجاعه الى صاحبه ليضرب بعمله أروع الدروس في حفظ الأمانة.

وقال مدير بلدية القضاء، المشاور القانوني حيدر المسعودي، في حديث لمراسل وكالة النبأ للأخبار، إن"أحد عمال النظافة في مديرية بلدية قضاء الحسينية ويُدعى (فاضل حمزة عبيد) وهو أجير يومي ضرب أروع الأمثلة في الأمانة، حيث عثر أثناء مزاولة عمله اليومي على مبلغ من المال قدره نصف مليون دينار، وقام بإرجاعه الى صاحبه".

وأضاف أنه "تم تكريم الشاب العامل بكتاب شكر وتقدير ومكافئة مالية من قبل المديرية بعد اللقاء به والإيعاز الى القسم البلدي في منطقة الإمام عون (عليه السلام)".

وتابع المسعودي، كما تم رفع كتاب الى مديرية البلديات لغرض منحه مكافئة أخرى من صلاحية مديرها العام، وكذلك مكافئة أخرى من صلاحيات المحافظ عقيل الطريحي، وذلك لأمانته".

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