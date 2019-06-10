الدفاع النيابية تتهم البيشمركة بتفجيرات كركوك وحرائق حقول الحنطة

2019/06/10 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اتهمت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، قوات البيشمركة بالوقوف وراء تفجيرات كركوك الأخيرة وحرق حقول الحنطة والشعير.وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “حرائق حقول الحنطة والشعير التي نشبت في محافظة كركوك وعدد من المناطق المتنازع عليها تقف خلفها قوات البيشمركة الكردية للضغط على الحكومة بتطبيق المادة 140″، […]

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