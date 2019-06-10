2019/06/10 | 15:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلمة رئيس تحالف #المحور_الوطني الشيخ #خميس_الخنجر أثناء حفل تسنم #نيجيرفان_البارزاني منصب رئيس إقليم كرُدستان #العراق . هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/10 | 15:12.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمة رئيس تحالف #المحور_الوطني الشيخ #خميس_الخنجر أثناء حفل تسنم #نيجيرفان_البارزاني منصب رئيس إقليم كرُدستان #العراق .) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمة رئيس تحالف #المحور_الوطني الشيخ #خميس_الخنجر أثناء حفل تسنم #نيجيرفان_البارزاني منصب رئيس إقليم كرُدستان #العراق .) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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