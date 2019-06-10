بالوثيقة: اعفاء مدير عام صحة ذي قار وإعادة السابق للمنصب

2019/06/10 | 15:12

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بغداد اليوم - ذي قار

قرر محافظ ذي قار يحيى الناصري، إعفاء مدير عام صحة ذي قار الحالي وإعاد سلفه للمنصب.

ونصت وثيقة...





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