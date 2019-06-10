الخارجية تصدر توضيحا بشأن المعتمرين العالقين في مطار الملك عبدالعزيز

2019/06/10 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الخارجية توضيحا بشأن المعتمرين العالقين في مطار الملك عبدالعزيز.وقالت الوزارة في بيان” ان بعض وسائل الإعلام نشرت خبراً مفاده: “أنّ أفواجاً من المُعتمِرين العراقيِّين عالقون في مطار الملك عبد العزيز، ولا تُوجَد طائرات تُقِلّهم إلى بغداد، وقد مضى وقت طويل وهم على هذه الحال من دون أيِّ حلٍّ، وهم يُناشِدون الحكومة العراقيَّة […]

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