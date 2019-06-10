إدارة الزوراء تغري هداف النوارس

2019/06/10 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..قررت ادارة نادي الزوراء، تقديم عدة عروض لهداف فريق الكرة علاء عباس، من اجل ضمان بقاء اللاعب في صفوف النوارس.وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ /المعلومة/ إن “إدارة الزوراء جلست بشكل خاص مع اللاعب علاء عباس وقدمت له ثلاثة عروض”.واوضح انه “من ضمن العروض التي قدمتها الادارة، شراء سيارة فخمة قدرها […]

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