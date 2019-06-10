رئيس البرلمان من أربيل: نيجيرفان بارزاني سيكون قادرا على حل المشاكل العالقة مع بغداد

2019/06/10 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الاثنين، أن نيجيرفان بارزاني، سيكون قادرا على حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

وقال الحلبوسي، في كلمة له خلال مراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني، رئيسا لإقليم كردستان، اليوم 10 حزيران 2019، إننا "نبارك انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيسا للاقليم، وأن انتخابه مثال حي لاحترام الدستور وتعزيز تجربة الجيل الثاني"، وأضاف "ينتظر من نيجيرفان بارزاني، إنجاز الملفات العالقة مع بغداد وتصفير المشاكل، وسيكون قادرا على حل المشكلات بين بغداد واربيل ".

وأوضح انه "سيدعم توجهات بارزاني في عمله الجديدة"، مشيرا إلى أن "إقليم كردستان كان ملاذا دافئا لأهله واحتضان النازحين".

كما دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، خلال كلمته، الى تصفير المشاكل بين بغداد واقليم كردستان، محذرا من مخاطر وصفها بـ "الجادة" قال ان العراق لن يسلم منها.

وأدى رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليمين الدستورية رئيسا منتخبا للإقليم خلال جلسة برلمان كردستان اليوم.

وانتخب برلمان كردستان في نهاية شهر أيار الماضي نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم، بعد أن حصل على 68 صوتا من إجمالي الحاضرين، والبالغ عددهم 81 برلمانيا من أصل 111 عضوا.

يذكر ان كتلة حراك الجيل الجديد في برلمان كردستان قاطعت جلسة أداء اليمين الدستورية لرئيس الإقليم.

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