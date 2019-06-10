2019/06/10 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الديوانية عن قرب استلام محافظة الديوانية الملف الأمني من قيادة عمليات الفرات الاوسط .وقال رئيس اللجنة فيصل حسان للنعيم نيوز , إن ” الأجهزة الأمنية في الديوانية أكملت استعداداتها لتسلم الملف الأمني بعد السيطرة على الأوضاع الأمنية في المحافظة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديوانية تكشف عن قرب استلامها الملف الأمني النعيم نيوز.

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