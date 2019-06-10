2019/06/10 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اعلنت لجنة الزراعة النيابية، عزمها تشكيل لجنة نيابية لجرد الإضرار التي نجمت عن إحراق مزارع الحنطة والشعير والزام الحكومة على تعويض المتضرريين.

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يعتزم تعويض المتضررين جراء إحراق مزارع الحنطة والشعير) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يعتزم تعويض المتضررين جراء إحراق مزارع الحنطة والشعير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).