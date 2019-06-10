نائب عن صادقون ينشر فيديو يكشف غياب الكهرباء عن ردهة للحروق بمستشفيات البصرة

2019/06/10 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نشر رئيس كتلة صادقون بالبصرة، النائب عدي عواد، اليوم الاثنين، فيديو يظهر دخوله في ردهة للحروق بأحدى مستشفيات المحافظة وسط غياب الكهرباء والتبريد.

وقال

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