النزاهة النيابية: نحقق في 3 ملفات فساد كبيرة

2019/06/10 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشفت لجنة النزاهة النيابية اليوم الاثنين، عن التحقيق في اكبر 3 ملفات فساد، مؤكدة الكشف عن نتائج التحقيق بعد اكتمال الأدلة والاثباتات.وقال عضو اللجنة جمال محمد لـ/SNG/،إن “لجنة النزاهة تعمل على التحقق من ملف النفط والذي يتضمن عقود التراخيص النفطية والموقعة من قبل وزارة النفط مع احدى الشركات النفطية، وملف تزوير عقارات الدولة في ...

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