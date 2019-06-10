النفط قد يهبط إلى 30 دولارا

2019/06/10 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي يوم الاثنين إنه لا يمكن أن يستبعد تصور هبوط أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم يتم تمديد اتفاق النفط العالمي.

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