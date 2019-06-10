بحضور قيادات عراقية سعودية .. البارزاني يؤدي اليمين الدستوري رئيسا لاقليم كردستان

2019/06/10 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا منتخبا للإقليم خلال جلسة برلمان كردستان اليوم بحضور قيادات عراقية وسعودية.وشرع برلمان كردستان اليوم، 10 حزيران 2019، بعقد الجلسة المخصصة لإداء اليمين الدستورية لرئيس الاقليم المنتخب، أدى بعدها نيجيرفان بارزاني، اليمين الدستورية.

جلسة تنصيب البارزاني اليوم حضرها نحو 1200 شخصية عامة بينهم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فضلا عن وزير الدولة لشؤون الخليج العربي بوزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان، وسياسيين ورجال دين.

وانتخب برلمان كردستان في نهاية شهر أيار الماضي نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم، بعد أن حصل على 68 صوتا من إجمالي الحاضرين، والبالغ عددهم 81 برلمانيا من أصل 111 عضوا.

يذكر ان كتلة حراك الجيل الجديد في برلمان كردستان قاطعت جلسة أداء اليمين الدستورية لرئيس الإقليم.

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