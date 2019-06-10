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الخنجر: نبارك لإقليم كوردستان نجاح التجربة الديمقراطية التي تكللت بتنصيب نيجيرفان البارزاني رئيساً


الخنجر: نبارك لإقليم كوردستان نجاح التجربة الديمقراطية التي تكللت بتنصيب نيجيرفان البارزاني رئيساً
2019/06/10 | 15:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قيادة الإقليم

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