محافظ البصرة يصدر عقوبات بحق مدراء خدمات مستشفيات المحافظة ويستبدل بعضهم

2019/06/10 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن محافظ البصرة اسعد عبد الأمير العيداني، الاثنين، توجيه عقوبات واصدار اوامر استبدال بحق مسؤولين في مستشفيات المحافظة، عازيا السبب الى “تقصيرهم في الجانب الخدمي”.وقال المكتب الإعلامي للعيداني، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني وجه باصدار عقوبات ادارية صارمة بحق اغلب مدراء الخدمات في المستشفيات […]

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