2019/06/10 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر مطلع بانه سيتم في غضون ساعات الإفراج عن الجاسوس الأميركي اللبناني نزار زكا وتسليمه الى حزب الله لبنان.وقال المصدر في تصريح أدلى به لوكالة أنباء “فارس” اليوم الاثنين، أن تسليم هذا الجاسوس الأميركي اللبناني يأتي فقط بناء على طلب ووساطة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ولم تجر في هذا السياق …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسليم نزار زكا الى حزب الله في غضون ساعات النعيم نيوز.

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