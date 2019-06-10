2019/06/10 | 15:26

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صحيفة فرنسية: جريزمان يقترب من الانضمام إلى هذا النادي

كشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية عن الوجهة الأقرب لـ"أنطوان

جريزمان" مهاجم أتلتيكو مدريد للانضمام لها في الميركاتو الصيفي

الحالي. وأفادت الصحيفة أن برشلونة هو النادي المفضل لدى اللاعب، على الرغم من

وجود اهتمام من قبل باريس سان جيرمان.وجاء التقرير ليفسر تصريحات "جريزمان" الأخيرة لشبكة "تيلي فوت"

الفرنسية والتي أكد فيها أنه يعرض أين سيذهب بالموسم المقبل.وبحسب الصحيفة، كان يضع باريس سان جيرمان مهاجم الروخي بلانكوس ضمن

أهدافه ولكن هذا الأمر منذ أسابيع طويلة والآن أصبحت هناك أولويات

أخرى لدى بطل الدوري الفرنسي.وأعلن "جريزمان" قبل نهاية الموسم الماضي رحيله عن أتلتيكو مدريد بعد

قضاء 5 سنوات داخل جدرانه للبحث عن تحديات جديدة في مسيرته

الكروية.وينتظر برشلونة حتى يبدأ شهر يوليو المقبل، حيث تنخفض فيه قيمة الشرط

الجزائي بعقد اللاعب من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو لفسخ

تعاقده مع فريقه الحالي.

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