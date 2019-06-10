بمشاركة 221 شركة .. اقامة معرض الصناعات الايرانية في أربيل

2019/06/10 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق أعمال معرض المنتوجات الصناعية الايرانية بمدينة في أربيل بكردستان العراق غدا الثلاثاء، بمشاركة 221 شركة ايرانية....

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