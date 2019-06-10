الصحة والبيئة تصدر وثيقة تلخص الوضع الصحي والبيئي في العراق

2019/06/10 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان، اليوم الاثنين، وثيقة تلخص مجمل الوضع الصحي والبيئي في العراق.

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