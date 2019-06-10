الداخلية تضبط منتسباً متلبساً بحيازة 19 ختماً وعشرات المعاملات المزورة في ديالى

2019/06/10 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين (10 حزيران 2019)، ضبط منتسب متلبس بحيازة 19 ختماً وعشرات المعاملات المزورة في محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "لجنة تفتيشية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة ديالى، تمكنت من ضبط أحد منتسبي مديرية الأحوال المدنية في المحافظة متلبساً بحيازة 19 ختماً مزورا لدوائر حكومية فضلاً عن عشرات المعاملات المزورة".

وأضافت أن "العملية جاءت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام أفادت بممارسة منتسب في دائرة أحوال هبهب للتعقيب تحت يافطة أحد مكاتب العقار التي يمتلكها في المنطقة، حيث اكتشفت اللجنة التفتيشية أن المنتسب يمارس عمله التعقيبي في أثناء أوقات الدوام الرسمي".

وتابعت: أن "اللجنة التفتيشية تمكنت من ضبط المنتسب متلبساً بحيازة 19 ختماً مزوراً لمحاكم شخصية ودوائر تسجيل عقار وهيأة الضرائب فضلاً عن دوائر الزراعة والصحة والجنسية وأختام لموظفين في الجنسية، كما ضبطت بحوزته أيضاً عشرات المعاملات وهويات الأحوال وشهادات الجنسية وصور القيود والقسامات الشرعية المزورة اضافة الى العديد من نماذج المستمسكات المزورة".

وبينت أن "اللجنة نظمت محضر ضبط ودونت افادة المنتسب الذي اعترف صراحة بشرائه الاختام والكتب والمستمسكات المزورة وانه يقوم بتعقيب المعاملات للمواطنين بطرق غير اصولية بالتواطؤ مع بعض العاملين في دوائر أحوال المحافظة مقابل مبالغ مالية تصل الى 750 ألف دينار للمعاملة الواحدة، كما اعترف ايضاً انه يمارس التعقيب منذ أكثر من 15 سنة".

وأشارت الى أنه "تم تسليم المتهم الى قسم مكافحة إجرام ديالى والذي قام بدوره بعرضه وأوراقه التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة 289 من ق ع ع، ولا زالت الاجراءات التحقيقية مستمرة مع المتهم لمعرفة المتورطين معه بجرائمه بغية تقديمهم للعدالة".

بغداد اليوم - ذي قار

وجه محافظ ذي قار، يحيى الناصري، الإثنين، 10 حزيران، 2019، كتابا لمجلس المحافظة، طالب فيه بالغاء استجوابه لفقدان شروطه القانونية، على حد قوله.

وأوضح الناصري، في كتاب وجهه لمجلس محافظة الناصرية، وحصلت (بغداد اليوم)، على نسخة

بغداد اليوم - بغداد

فجر استقبال النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، لما يعرف بالمتحدث باسم الحراك الشعبي "ساحات الاعتصام"، عبد الرزاق الشمري، غضباً سياسياً عارماً في العراق، لاسيماً وأن الأخير كان معروفاً بمواقفه المتشددة ضد الح

بغداد اليوم - ذي قار

قرر محافظ ذي قار يحيى الناصري، إعفاء مدير عام صحة ذي قار الحالي وإعاد سلفه للمنصب.

ونصت وثيقة تحمل توقيع المحافظ على أنه، "تقرر اعفاء عبد الحسين صجيل عاشور من منصب مدير عام دائرة صحة ذي قار، واعادة تعيين جاسم ناصر عودة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الداخلية تضبط منتسباً متلبساً بحيازة 19 ختماً وعشرات المعاملات المزورة في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الداخلية تضبط منتسباً متلبساً بحيازة 19 ختماً وعشرات المعاملات المزورة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).