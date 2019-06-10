الجيش السوري يحبط هجومين لمتسللين من المجموعات المسلحة

2019/06/10 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاول مسلحون من الفصائل الإرهابية بعد منتصف ليل أمس التسلل إلى نقاط الجيش عند محور الكاستيللو- جمعية الزهراء شمال غرب حلب والبحوث العلمية غرب حلب تحت غطاء ناري كثيف.وقد نفذوا هجومين متوازيين بعد منتصف ليل أمس على نقاط للجيش السوري غرب وشمال غرب حلب وقد أكدت وسائل إعلام مقربة من المسلحين فشل الهجوم على …

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