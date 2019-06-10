مجلس محافظة ذي قار ينهي جلسته لاستجواب المحافظ يحيى الناصري غيابيا

2019/06/10 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصدر، ان مجلس محافظة ذي قار انهى جلسته اليوم الاثنين لاستجواب المحافظ يحيى الناصري غيابيا ويؤجل النظر بطلب اقالته لاشعار اخر بعد توجيه له ٢٦ سؤالا خلال الاستجواب الغيابي.

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