أحمد موسى قريعي - يوميات الثورة السودانية.. الحل في البل (٤٣)

2019/06/10 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_موسى_قريعي يوميات الثورة السودانية..الحل في البل (43)الشعب أقوى والردة مستحيلةأحمد موسى قريعيواهم من يعتقد أن بإمكانه أن يدوس على إرادة الشعب، فالشعب أكبر من كل الأنظمة، وأكبر من كل الدكتاتوريات، وأكبر من كل العملاء والخونة والمأجورين والمنافقين والكذابين أمثال الفريق "كباشي كولمبيا" الذي يحلف دوما بكل ما هو مقدس عنده بعكس الحقيقة، سيادة الفريق بعض السياسيين يكذبون لكن ليس على طريقتك، لأن ما تقو......

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