مازن الحسوني - الأندساسات داخل الحزب الشيوعي العراقي

2019/06/10 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مازن_الحسوني -شكلت قضية أختراق التنظيم الحزبي من قبل عملاء يعملون لجهات مختلفة ومعادية للحزب أحدى أهم الأسلحة الخطرة التي أضرت بالحزب أكثر من غيرها من الأسلحة .سبب ذلك يعود الى كشف خطط الحزب وطبيعة تفكيره للأعداء أضافة الى الكثير من الأعمال التي كانوا يقومون بها هؤلاء العملاء سواء زرع الفرقة بين أعضاء الحزب أو تسهيل عملية أغتيالات البعض من كوادر الحزب وكذلك الأضرار بسمعة الحزب من خلال القيام بأعمال لا تمت بصلة......

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