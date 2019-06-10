يعقوب يوسف - حرية الخصوصية الشخصية ... وكيف يستغلها الدكتاتوريين لتصفية مخالفيهم

2019/06/10 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يعقوب_يوسف حرية الخصوصية الشخصية وكيف يستغلها الدكتاتوريين لتصفية مخالفيهمكثرت الشكاوى في السنين الأخيرة على ادارة الفيسبوك وكذلك على الأجهزة الأمنية والمخابراتية الغربية بوجه الخصوص حول قيام تلك الأجهزة بمراقبة بعض الافراد المهمين في دولهم ودول أخرى من خلال مكالماتهم وحساباتهم على الفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تنامي القوى الإرهابية والفساد الوطني المرتبط به بشكل فاعل..عندم......

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