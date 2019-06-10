اليمن تسعى لتدويل جرائم النظام السعودي

2019/06/10 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ خاص… أكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الاثنين، قرب تدويل “جرائم النظام السعودي الإماراتي” أمام المحافل الدولية، فيما أشارت إلى أن آلاف الملفات وثقت منذ انطلاق العدوان على اليمن ولغاية الان.وقال المتحدث باسم الوزارة، طلعت الشرجي لـ /المعلومة/ إن “وزارة حقوق الإنسان توثق يوميا مئات الجرائم السعودية الوحشية على اليمن منذ انطلاق العدوان قبل […]

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