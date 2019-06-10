باسم عبد الزمان يلتقي الوكيلين الاداري والفني لوزارة العمل لبحث الخطط المستقبلية

2019/06/10 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

التقـى وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان الوكيلين الاداري والفني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير عام دائرة التخطيط والدراسات ومدير عام دائرة

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