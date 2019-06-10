مجلس ذي قار يفشل بإقالة الناصري

2019/06/10 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

فشل مجلس محافظة ذي قار، باقالة المحافظ يحيى الناصري، بتأجيل النظر فيها إلى إشعار آخر.

وقال مراسل "العهد نيوز"، اليوم الاثنين، إن "مجلس

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