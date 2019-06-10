سوق الهنود .. أهم سوق لبيع التوابل في البصرة منذ العهد العثماني – تقرير

2019/06/10 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعد سوق الهنود في محافظة البصرة من أهم الاسواق التي تشتهر بتجارة التوابل والبهارات الهندية والعربية منذ العهد العثماني، حيث يتم تداول هذه المهنة منذ مئات السنين، حتى اصبح السوق أبرز المراكز الاقتصادية في المحافظة.

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