الحكيم يدعو الى حلم كردي جديد وتقاسم الثروات بعدالة

2019/06/10 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعا رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، اليوم الاثنين، الى حلم كردي جديد وهو العيش ضمن هذا الوطن وتقاسم ثرواته بعدالة.





وقال الحكيم خلال حضوره مراسم تأدية نيجيرفان البارزاني اليمين الدستوري رئيساً لاقليم كردستان، “ادعو الى طي صفحة الماضي والى حلم كردي جديد وهو العيش ضمن هذا الوطن وتقاسم ثرواته بعدالة والنهوض به والحرص على اعماره وازدهاره ، وسيادته واستقلاله”.





وأضاف، ان “أحلام الابناء ليس بالضرورة ان تكون ذاتها احلام الاباء لان الظروف تتغير والشعوب تتطور”.





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