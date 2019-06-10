التجارة: انتهاء تسويق الحنطة في تسع محافظات

2019/06/10 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد.

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، انتهاء حملة تسويق محصول الحنطة في تسع محافظات عراقية.





وقال وزير التجارة محمد العاني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “إلحاقا بإعلاننا في (10 نيسان 2019) ببدء الموسم التسويقي لعام 2019 الخاص باستلام محصول الحنطة المحلية من المزارعين، ونظرا لانتهاء الكميات المسوقة إلى مواقعنا تقرر إيقاف عمليات استلام محصول الحنطة المحلية من المزارعين (التسويق ) لعام 2019”.

وأوضح، ان “الايقاف يشمل جميع الفروع والمراكز التسويقية التابعة للمحافظات التالية اعتبارا من نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء (12 حزيران 2019)، (البصرة ـ ميسان ما عدا موقع استلام مطار البتيرة ـ ذي قار ما عدا موقع استلام مطار الدهيمي ـ المثنى ـ الديوانية ـ واسط ـ النجف ـ كربلاء ـ بابل ما عدا سايلو الحلة الجديد والمجمع المخزني في المرادية)”.

وتابع العاني، انه “في حال وجود كميات من الحنطة المحلية لدى المزارعين لم يتم تسويقها لحد الآن، يتم حجرها لديهم وسيتم تدقيق هذه الكميات من قبل لجان وزارية لتأييد كونها ضمن المساحات الزراعية وفق استمارات أعدت لهذا الغرض”، مبينا انه “سيتم رفض أي كمية مهربة أو مدورة وغير أصولية وسيتعرض للعقوبات من يقوم بذلك”.

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