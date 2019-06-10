2019/06/10 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب فرع وزارة الهجرة والمهجرين في ذي قار ، الحكومة المحلية بإيصال الخدمات إلى دَور السادة الشرامطة الذي تم توزيعها على العوائل النازحة ممن هم تحت خط الفقر “.وقال مدير الفرع علي صالح للنعيم نيوز , ” إن الصعوبات التي واجهتنا من قبل حكومة ذي قار تمثلت بعدم تخصيص مبلغ 250 مليون دينار ضمن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مطالبات بإيصال الخدمات للعوائل الفقيرة في هذه المنطقة النعيم نيوز.

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