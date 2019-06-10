2019/06/10 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لكرة القدم يعتزم اتخاذ قرار تعليق مشاركات المنتخبات الوطنية والأنشطة بسبب تاثير الأزمة المالية على عمله وإبلاغ فيفا بذلك

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