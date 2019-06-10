القوة الجوية يفقد محترفيه السوريين بمواجهة الزوراء

2019/06/10 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتقد فريق القوة الجوية لاعبيه المحترفين السوريين زاهر ميداني ومؤيد العجان في مباراة نصف نهائي كأس العراق أمام فريق الزوراء .وقال المدرب المساعد لفريق القوة الجوية لؤي صلاح لوكالة وطن للانباء أن الفريق سيفتقد لخدمات المحترفين السوريين زاهر ميداني بسبب الإصابة ومؤيد العجان المرتبط مع منتخب بلاده الذي تنتظره مباراة ودية في أيام الفيفا، لافتا […]

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