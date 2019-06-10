حادث بسيط قد تعاني من آثاره لنهاية العمر

2019/06/10 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… حذرت دراسة أمريكية من أن حادثا بسيطا قد يتعرض له الشخص، يمكن أن يعاني من آثاره الشخص لفترات طويلة، وربما لنهاية عمره.ونقلت وكالة “رويترز” عن دراسة أجرتها دورية “جاما لطب الأعصاب”، قولها إن الإصابات الخفيفة أو المتوسطة، التي قد يتعرض لها الدماغ، يمكن أن تسبب آثارا سلبية خطيرة فيما بعد، وربما […]

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