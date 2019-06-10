2019/06/10 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لإستعادة خدمات نجمه الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة اللاعب بالرحيل عن اليونايتد.

وذكرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن رغبة يوفنتوس في إعادة الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد، سوف يجبر اليوفي على بيع مجموعة من نجومه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت الصحيفة أن الأسماء المرشحة لمغادرة فريق السيدة العجوز خلال الصيف الحالي، هم: المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، الحارس ماتيا بيرين، البرتغالي جواو كانسيلو، الكولومبي خوان كوادرادو والبرازيلي دوغلاس كوستا.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس سيواجه منافسة شرسة من قبل نادي ريال مدريد الإسباني، الذى يرغب هو الأخر في ضم اللاعب خلال الصيف الحالي.

وكان بوغبا قد غادر يوفنتوس نحو مانشستر يونايتد عام 2016، في صفقة قياسية وقتها، وصلت قيمتها إلى 105 ملايين يورو، بعد 4 مواسم ناجحة قضاها مع فريق السيدة العجوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يضحي بخمسة نجوم لضم بوغبا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوفنتوس يضحي بخمسة نجوم لضم بوغبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).